Conference, alle 21 c’è Crystal Palace-Fiorentina: le formazioni ufficiali
Si apre il sipario su Selhurst Park per la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League, in programma alle 21:00. Paolo Vanoli può contare sul recupero di Dodo e decide di schierare Roberto Piccoli in avanti per sostituire Moise Kean. A centrocampo, invece, c’è Fabbian al posto di Mandragora, che partirà dalla panchina.
Le scelte di formazione
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Pino, Johnson, Clyne, Hughes, Sosa, Riad, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Mandragora, Fazzini, Deli, Puzzoli, Braschi.
Allenatore: Paolo Vanoli.
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