Ufficiale Conference, sconfitte indolori per Rayo Vallecano e Shakhtar: risultati e verdetti

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Shakhtar e Strasburgo rischiano, ma riescono a trovare i gol decisivi che li portano ai quarti di finale di Conference League. Per gli ucraini è risultata determinante l’autorete di Joao Moutinho, ex Spezia. Festeggia anche l’AZ Alkmaar, protagonista di una vittoria travolgente a Praga, mentre il Rayo Vallecano subisce una sconfitta indolore contro il Samsunspor, confermando comunque la qualificazione.

Risultati e quadro dei quarti

Con queste vittorie, Shakhtar, Strasburgo, AZ Alkmaar e Rayo Vallecano si uniscono alle altre squadre già qualificate per i quarti. Il ritorno degli ottavi ha regalato emozioni e colpi di scena, con alcune partite decise all’ultimo o da episodi determinanti come l’autorete di Moutinho. Di seguito il quadro completo del ritorno degli ottavi di finale di Conference League:

AEK Atene - Celje 0-2 (andata 4-0)

13' Iosifov, 42' Pozeg

AEK Larnaca - Crystal Palace 0-1 (andata 0-0)

14' Sarr (C), 63' Saborit (A)

Mainz - Sigma Olomouc 2-0 (andata 0-0)

46' Posch, 82' Sieb

Rakow - Fiorentina 1-2 (andata 1-2)

46' Struski (R), 69' Ndour (F), 90' + 7 Pongracic (F)

Shakhtar - Lech 1-2 (andata 3-1)

13' e 45' + 7 rig. Ishak, 67' aut. Moutinho (S)

Sparta Praga - AZ Alkmaar 0-4 (andata 1-2)

8' Jensen, 58' Jensen, 62' Mijnans, 73' Daal

Strasburgo - Rijeka 1-1 (andata 2-1)

21' Fruk (R), 71' Barco (S)

Rayo Vallecano - Samsunspor 0-1 (andata 3-1)

65' Ndiaye