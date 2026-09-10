Ziliani su Allegri: "Parla di errori tecnici, ma se gli errori fossero i suoi?"

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Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto un post su X dopo la gara del Napoli contro l'Arsenal: "Il problema del Napoli (di Allegri) non è perdere con l’Arsenal che è una squadra più forte; è non riuscire a fare l’Arsenal quando ad essere più forte sei tu e invece gli altri ti mettono sotto Da cinque anni, prima alla Juventus, poi al Milan e adesso al Napoli Allegri parla di giocatori che “sbagliano tecnicamente” e di “ultimi passaggi sbagliati”: e se le carenze tecniche fossero le sue? Le differenze sostanziali tra la sconfitta europea dell'Inter a Madrid e quella del Napoli al Maradona.

Non è il fatto di subire e poi perdere una partita contro l’Arsenal. Campione in Inghilterra e finalista dell’ultima Champions (persa con il PSG), la squadra di Arteta è una delle più forti, collaudate e organizzate d’Europa; un anno fa, per quanto ci riguarda, ce ne diede ampia prova a San Siro mettendo alle corde e surclassando l’Inter (3-1) alla 7^ giornata della fase a campionato. Insomma, perdere contro la squadra di Arteta ci sta; e l’opposizione fatta ieri dal Napoli fino al gol di Odegaard al 75’ e anche dopo è stata fiera e degna. Ma non è questo il problema".