Foto Badiashile è a Napoli! Selfie con i tifosi: manca solo l’annuncio ufficiale

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Benoît Badiashile è arrivato a Napoli dopo aver completato le visite mediche a Roma. Foto e autografi con i tifosi azzurri in attesa dell'annuncio

Benoît Badiashile è arrivato a Napoli. Il difensore francese, dopo aver svolto questa mattina ulteriori esami cardiologici, ha raggiunto il capoluogo partenopeo, dove si è intrattenuto con alcuni tifosi per foto, selfie e autografi. Tra ieri e oggi il centrale ha completato le visite mediche a Roma e, una volta terminati tutti i controlli, ha firmato il contratto che lo legherà alla società azzurra.

Badiashile-Napoli, i dettagli dell'operazione

L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Una formula che consentirà al Napoli di valutare nel corso della stagione l'eventuale acquisto a titolo definitivo del cartellino del difensore francese. Dopo la firma sul contratto, manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis per sancire definitivamente il trasferimento di Badiashile in azzurro.