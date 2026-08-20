Palmeri: "Jones come McTominay: i 30mln spesi dall'Inter valgono quelli del Napoli"

vedi letture

L’Inter è vicina a chiudere per Curtis Jones dal Liverpool: intesa verbale per un’operazione da 30 milioni di euro più bonus

Curtis Jones è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Dopo un lungo corteggiamento, la dirigenza nerazzurra avrebbe raggiunto un’intesa verbale con il Liverpool per il trasferimento del centrocampista inglese e ha già inviato i documenti formali relativi all’offerta. L’operazione dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero 4-5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un investimento importante per l’Inter, che punta così a rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore ancora giovane ma già dotato di esperienza internazionale.

Curtis Jones come McTominay: il paragone di Tancredi Palmeri

Sui propri canali social, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato l’operazione, tracciando un parallelo con l’arrivo di Scott McTominay al Napoli: “I 30 milioni spesi dall’Inter per Curtis Jones valgono i 30 spesi dal Napoli per McTominay. Se lo varrà anche il giocatore lo dirà il campo, ma stessa situazione di giocatore che varrebbe di più ma, essendo in scadenza, è pagato 10 milioni più del valore attuale per risolvere la situazione”.