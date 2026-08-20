Favasuli sui social: “Orgoglioso di indossare questa maglia e vestire questi colori”
Costantino Favasuli è il nuovo terzino destro del Napoli. Il classe 2004 approda in azzurro dal Catanzaro con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, diventando così uno dei nuovi innesti a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo l’ufficialità del trasferimento, il giovane esterno ha condiviso sui propri canali social i primi scatti con la maglia del Napoli, mostrando subito grande entusiasmo per la nuova avventura.
Favasuli: “Orgoglioso di vestire questi colori”
A corredo delle immagini, Favasuli ha affidato ai social un breve messaggio per salutare l’inizio della sua esperienza in azzurro: “Orgoglioso di indossare questa maglia, orgoglioso di vestire questi colori”. Un messaggio che testimonia tutta la soddisfazione del terzino per l’approdo al Napoli e la voglia di iniziare questa nuova esperienza.
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