Foto Vergara protagonista con l’Italia, Marianucci lo prende in giro: “Sono italiano prima cosa”

Vergara festeggia la vittoria dell’Italia contro la Turchia e Marianucci lo stuzzica sui social con una sua vecchia frase.

Un’altra serata da protagonista con la maglia della Nazionale per Antonio Vergara. Il talento del Napoli è partito ancora una volta titolare in Italia-Turchia 3-1, offrendo una prestazione di grande livello. Al termine della partita, Vergara ha affidato ai social tutta la propria soddisfazione per il momento vissuto in azzurro: “Un’altra, immensa, gioia condita dall’orgoglio che ti dà questa maglia ogni volta che la indossi”. Parole che raccontano l'emozione di un calciatore che sta riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio anche con l'Italia.

Vergara protagonista con l’Italia, Marianucci scherza sui social

Il post pubblicato da Vergara ha raccolto numerosi commenti e tra questi non è passato inosservato quello del compagno di squadra Luca Marianucci. Il difensore del Napoli ha scherzato con il centrocampista ripescando una vecchia frase dello stesso Vergara in Juventus-Napoli, diventata ormai una sorta di tormentone: “Sono italiano prima cosa”. Un simpatico botta e risposta a distanza tra i due giovani azzurri dopo un'altra notte da ricordare per Vergara, protagonista nel successo della Nazionale contro la Turchia. Solo complimenti, invece, da parte dell'altro compagno del Napoli Constantino Favasuli, che commenta in napoletano: "Si fort".