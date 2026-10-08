Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Francesco Tedesco: il cordoglio della SSC Napoli

È scomparso Francesco Tedesco, stimato giornalista dell’ANSA. Il cordoglio di Aurelio De Laurentiis e della SSC Napoli per la sua scomparsa.

È scomparso Francesco Tedesco, 53 anni, storico collaboratore dell’Ansa e volto conosciuto e stimato negli ambienti dell’informazione cittadina. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio anche nel mondo del calcio, con la SSC Napoli che ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio ufficiale.

Il cordoglio della SSC Napoli per Francesco Tedesco

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l'area comunicazione e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Tedesco, stimato giornalista dell'ANSA che si è sempre contraddistinto per la sua correttezza, educazione ed enorme professionalità. Ai suoi familiari la nostra più sincera vicinanza”.