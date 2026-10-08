Pistocchi: "Ho letto una notizia su Allegri, chissà se a Conte un po' girano..."
Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto un post su X: "Leggo che Allegri per la prossima gara casalinga contro il Frosinone tornerà alla difesa a 3 che Conte ha schierato quasi sempre nella scorsa stagione. Era già successo alla Juventus quando dopo le prime difficoltà passò dalla linea a 4 alla BBC varata e allenata per tre anni da Conte, con la quale Max ha poi vinto 5 scudetti. Chissà se a Antonio un po’ girano…".
Leggo su @repubblica che #Allegri per la prossima gara casalinga contro il #Frosinone tornerà alla difesa a 3 che #Conte ha schierato quasi sempre nella scorsa stagione. Era già successo alla #Juventus quando dopo le prime difficoltà passò dalla linea a 4 alla #BBC varata e allenata per tre anni da #Conte, con la quale #Max ha poi vinto 6 scudetti. Chissà se a #antonio un po’ girano…— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 8, 2026
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