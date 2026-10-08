Pistocchi: "Ho letto una notizia su Allegri, chissà se a Conte un po' girano..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto un post su X: "Leggo che Allegri per la prossima gara casalinga contro il Frosinone tornerà alla difesa a 3 che Conte ha schierato quasi sempre nella scorsa stagione. Era già successo alla Juventus quando dopo le prime difficoltà passò dalla linea a 4 alla BBC varata e allenata per tre anni da Conte, con la quale Max ha poi vinto 5 scudetti. Chissà se a Antonio un po’ girano…".