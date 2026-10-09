Conferenza Allegri, Pistocchi: “Capire i momenti, quindi colpa dei giocatori? E giocare meglio?

Maurizio Pistocchi commenta sui social una risposta data da Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Frosinone e critica l'analisi del tecnico azzurro.

Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo X, ha commentato un passaggio della conferenza stampa tenuta da Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Frosinone. Il giornalista ha ripreso una domanda rivolta al tecnico: "Ha qualcosa da rimproverare alla squadra per questo inizio di campionato?". Quindi la risposta di Allegri riportata dallo stesso Pistocchi: "Non abbiamo saputo capire i momenti della partita, sia a Milano con l’Inter sia a Firenze. Se non miglioreremo in questo difficilmente faremo risultati".

Pistocchi: "Ma, come disse Guardiola a Capello: giocare meglio?"

Il giornalista ha quindi aggiunto il proprio commento, interpretando in maniera critica le parole dell'allenatore del Napoli: "Insomma, se il Napoli perderà punti la colpa sarà dei giocatori?". Pistocchi ha poi chiuso il suo intervento con un'ulteriore stoccata indirizzata ad Allegri e alla proposta di gioco della squadra: "Ma, come disse Guardiola a Capello 'Giocare meglio?'".