Il Napoli tratta Gatti, ma arriva il messaggio social: scatto mentre indossa la fascia
Il nome di Federico Gatti continua a essere accostato al Napoli, che lo segue come possibile rinforzo per la difesa. Nelle ultime ore, però, il centrale della Juventus ha pubblicato una Instagram Story destinata a far discutere: nello scatto, infatti, il difensore si mostra con la fascia di capitano bianconera al braccio, un'immagine che molti tifosi hanno interpretato come un possibile messaggio sul suo futuro.
Lo scatto di Gatti in maglia e fascia Juventus
La foto arriva proprio mentre proseguono le indiscrezioni che lo vedono tra gli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto arretrato. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del giocatore, ma la scelta di condividere uno scatto con la fascia della Juventus potrebbe essere letta come un segnale di attaccamento ai colori bianconeri. Resta da capire se si tratti soltanto di una coincidenza o di un indizio in chiave mercato, mentre il suo nome continua a essere al centro delle voci estive.
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