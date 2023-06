FOTO - Rrahmani ricevuto dall'Ambasciata italiana a Pristina

Amir Rrahmani, in Kosovo per le qualificazioni a Euro 2024, è stato ricevuto dall'Ambasciata italiana a Pristina. "All'Ambasciata Italiana abbiamo avuto il piacere di accogliere Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli e capitano della Nazionale del Kosovo. Complimenti per il meritatissimo Scudetto e tutto il meglio per i prossimi gironi di qualificazione UEFA Euro 2024". Questo il messaggio pubblicato dall'Ambasciata sui propri canali foto, insieme alle foto dell'incontro.

At the 🇮🇹 Embassy we had the pleasure to welcome #AmirRrahmani, 🇽🇰 centre-back for #SerieA @sscnapoli and capitan of @FFK_KS. Congratulations for the very well deserved #scudetto and all the best for the upcoming @EURO2024 qualification rounds pic.twitter.com/WYFhBjjqCT