Giuliani: “Il Napoli deve passare dalla qualità che non è così bassa come si dice!”
Fulvio Giuliani, giornalista, ha commentato sul proprio profilo X la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Torino. Nella sua analisi ha elogiato la prestazione degli azzurri, soffermandosi sul ruolo decisivo di Scott McTominay, sulla reazione di Noa Lang ai fischi del Maradona e sulla qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Spazio anche agli apprezzamenti per Billy Gilmour e a una riflessione sull'impiego di Kevin De Bruyne.
Giuliani: "Napoli, qualità non così bassa!"
"Un ottimo Napoli nel primo tempo, incredibilmente bloccato sullo 0-0. Poi, i fantasmi scacciati da sua maestà McTominay e da un Lang tosto a reggere i fischi senza pietà del Maradona. La strada del Napoli passa dalla qualità, che non è così bassa come si dice. Menzione per Gilmour e non ci capisce come si possa rinunciare a cuor leggero a De Bruyne", questa l'analisi post-partita di Fulvio Giuliani.
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