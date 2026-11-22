Giuliani: “Il Napoli deve passare dalla qualità che non è così bassa come si dice!”

Fulvio Giuliani elogia Scott McTominay e Noa Lang dopo Napoli-Torino, sottolineando la qualità della rosa e l'importanza di Kevin De Bruyne

Fulvio Giuliani, giornalista, ha commentato sul proprio profilo X la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Torino. Nella sua analisi ha elogiato la prestazione degli azzurri, soffermandosi sul ruolo decisivo di Scott McTominay, sulla reazione di Noa Lang ai fischi del Maradona e sulla qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Spazio anche agli apprezzamenti per Billy Gilmour e a una riflessione sull'impiego di Kevin De Bruyne.

Giuliani: "Napoli, qualità non così bassa!"

"Un ottimo Napoli nel primo tempo, incredibilmente bloccato sullo 0-0. Poi, i fantasmi scacciati da sua maestà McTominay e da un Lang tosto a reggere i fischi senza pietà del Maradona. La strada del Napoli passa dalla qualità, che non è così bassa come si dice. Menzione per Gilmour e non ci capisce come si possa rinunciare a cuor leggero a De Bruyne", questa l'analisi post-partita di Fulvio Giuliani.