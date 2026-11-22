Politano esulta sui social: "Vittoria meritata! Ci abbiamo creduto dall'inizio"
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Matteo Politano festeggia sui social la vittoria del Napoli contro il Torino, sottolineando la determinazione della squadra e il successo meritato
Matteo Politano, esterno del Napoli, ha commentato sul proprio profilo Instagram la vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa dal gol di Scott McTominay. Il calciatore azzurro sottolinea la determinazione della squadra e la volontà di conquistare tre punti importanti, rivendicando il successo ottenuto allo Stadio Diego Armando Maradona. "Volevamo questa vittoria, ci abbiamo creduto sin dall'inizio, ci abbiamo provato sempre.
Ci portiamo a casa i tre punti: meritando. Forza Napoli". Di seguito il post.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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