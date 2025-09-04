Morte Armani, la SSCNapoli: "Onorati di averci collaborato dal 2021 ad oggi"

Il mondo della moda e non solo piange la scomparsa di Giorgio Armani, morto a 91 anni. Stilista e imprenditore di fama mondiale, Armani ha rivoluzionato il concetto di eleganza maschile e femminile, diventando un’icona riconosciuta anche da chi non ha mai seguito da vicino le passerelle. Dopo ogni sfilata non mancava mai di salutare il suo pubblico, incarnando un simbolo di stile e continuità.

Dopo il tweet di cordoglio del presidente Aurelio De Laurentiis, sullo stesso social network arriva anche il post della SSC Napoli per ricordare Armani: "Un’icona di eleganza e di stile, con cui siamo onorati di aver collaborato dal 2021 ad oggi. Riposa in pace, Re Giorgio".