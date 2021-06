Italia, Mancini sulla scelta Raspadori: "Sarà il futuro azzurro, spero possa fare come Paolo Rossi"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Repubblica Ceca, Roberto Mancini ha parlato anche della convocazione di Giacomo Raspadori. "E' diverso da Ciro e dal Gallo, potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie, è stata l'unica motivazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l'ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale".