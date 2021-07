Euro 2020, scandalo a Wembley: stewards vendevano pass e pettorine per 4.500 sterline

Scandalo in Inghilterra, dove secondo una ricostruzione del Sun alcuni stewards ingaggiati per le partite di Euro 2020 di Wembley sono stati arrestati per aver venduto pass, braccialetti e pettorine per 4.500 sterline. Le trattative avvenivano tramite una pagina Facebook, "UEFA Face Value Tickets Swap and Sell". Uno scandalo che ha messo a nudo i gravi problemi organizzativi già emersi in Inghilterra, come si è visto dagli incidenti avvenuti nel corso della finale contro l'Italia. Fra gli annunci si leggeva: “Pass Steward disponibile x2 con divisa e pass. Se qualcuno vuole entrare, ho 2 pass e 2 divise e braccialetti per farti entrare e guardare la partita". Aggirato anche il problema della foto sul pass: "Puoi stamparne una e attaccarla. Non controllano così, non è così sicuro come pensi" è uno dei messaggi di un venditore.