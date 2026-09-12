Live Primavera 2, Napoli-Catanzaro: segui la diretta del Piccolo di Cercola

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Il Napoli Primavera di Nocerino cerca il riscatto dopo il ko dell'esordio: al Piccolo di Cercola arriva il Catanzaro, reduce dal successo all'esordio.

Seconda giornata del campionato di Primavera 2 2026/2027 per il Napoli, che questo pomeriggio ospita il Catanzaro allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola. Fischio d'inizio fissato per le ore 15:00, con gli azzurrini di Antonio Nocerino chiamati a reagire dopo il passo falso dell'esordio stagionale.

Il Napoli cerca il riscatto dopo l'Avellino

La squadra partenopea arriva a questo appuntamento con la necessità di voltare pagina in fretta. Nella prima giornata del girone B, infatti, è arrivata una sconfitta per 3-1 nel derby campano contro l'Avellino, disputato al "Partenio-Lombardi", con il gol della bandiera azzurra firmato da Pereyra. Un avvio complicato che Nocerino vorrà subito archiviare davanti al pubblico amico di Cercola, in un campionato che vede il Napoli tra le candidate a un pronto ritorno in Primavera 1 dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Il Catanzaro, avversario in fiducia

Di fronte ci sarà un Catanzaro reduce da un esordio a punteggio pieno: gli Aquilotti di mister Costantino hanno superato 2-0 il Latina al "Curto" nella gara d'apertura, grazie alla doppietta di marca Gjoka-Greco, con i due giovani calabresi protagonisti di un'azione corale nel primo e nel secondo tempo. I giallorossi si presentano dunque a Cercola con il morale alto, pronti a giocarsi la prima trasferta stagionale a viso aperto contro una delle piazze più prestigiose del girone.