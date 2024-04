LIVE - Napoli-Frosinone, prepartita: le probabili formazioni

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Statistiche: Coppa Italia esclusa, il Napoli ha vinto tutte le cinque sfide contro il Frosinone in Serie A. Gli azzurri sono la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato, addirittura 18. I gialloblu non hanno ancora vinto una trasferta in questo campionato (4 pareggi, 11 sconfitte). Si affrontano due dei primi 5 giocatori dei Top campionati europei per dribbling tentati: Matías Soulé (primo con 191) e Khvicha Kvaratskhelia (quinto con 162).

Sponda Frosinone, mister Eusebio Di Francesco deve fare a meno di Monterisi, Oyono e probabilmente di Harroui e Bonifazi ma recupera Gelli e Lirola, quest'ultimo dovrebbe subito partire dall'inizio nella nuova difesa a 3 con Romagnoli e Okoli. In mediana Mazzitelli e Barrenechea con Valeri e Zortea ai lati mentre Brescianini (favorito su Reinier) dovrebbe agire in una linea più avanzata in attacco con Soulé alle spalle dell'unica punta (di proprietà Napoli) Cheddira.

In casa Napoli, Francesco Calzona senza lo squalificato Ngonge e gli infortunati Olivera e Juan Jesus bloccato dalla sciatalgia. Ristabilito invece Politano che dovrebbe tornare titolare (è favorito su Raspadori) nel tridente con Osimhen e Kvara. In mediana si va verso la conferma di Zielinski, nel terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in difesa Mario Rui si riprende una maglia a sinistra nella linea con uno tra Ostigard e Natan (col primo favorito), Rrahmani e Di Lorenzo.

Obiettivo riconquistare il Maradona. Il Napoli di Francesco Calzona, dopo aver ritrovato la vittoria a Monza, ospita alle 12.30 il Frosinone in un Maradona nuovamente sold-out ma che in questa stagione ha vissuto più suicidi sportivi che vittorie dei Campioni d'Italia. Una chance da non sprecare anche per riscattare l'umiliazione subita in Coppa Italia proprio contro i ciocari: quello 0-4 subito dal Napoli di Mazzarri potrà rappresentare proprio una motivazione ulteriore per gli azzurri.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Frosinone