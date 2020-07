Osimhen, chiusura a un passo! Dg Lille conferma: "Affare ai dettagli, Napoli opportunità eccezionale"

Il Napoli è a un passo da Victor Osimhen, attaccante del Lille che ha letteralmente stregato Cristiano Giuntoli. L'accordo definitivo è praticamente raggiunto e la conferma è arrivata dal direttore generale del club francese, Marc Ingla, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Lille Isaac Lihadji: "Siamo ai dettagli finali per il passaggio di Osimhen al Napoli. C'erano anche altri club, ma la scelta del giocatore è fatta. Peccato doverlo cedere, ma andrà via". Si prevedono a breve, dunque, le visite mediche.

"NAPOLI OPPORTUNITA' ECCEZIONALE" - Il direttore generale della società transalpino è andato anche nel dettaglio dell'operazione: "Non dobbiamo considerare solo l'importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore e in questo senso noi non siamo una destinazione finale. Con noi, i giocatori prosperano. Noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro carriere. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un'opportunità eccezionale".