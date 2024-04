Gazzetta svela il motivo per cui tornano le conferenze di Calzona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona torna a parlare. Lo farà oggi alle ore 13 a Castel Volturno. Ma come mai il Napoli ha cambiato idea e ha ripristinato le conferenze stampa pre-partita?

La possibile risposta arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il momento delicato impone anche un modo più diretto per chiarire delle situazioni che hanno reso ancora più complicata la rimonta del Napoli in campionato".