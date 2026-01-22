Virata su Giovane e il Verona apre all'addio, Cds: "La cifra per chiudere"

Virata su Giovane e il Verona apre all'addio, Cds: "La cifra per chiudere"
di Fabio Tarantino

Il Napoli prova a dare una scossa al mercato e all’impasse dell’attacco: virata decisa su Giovane Santana do Nascimento, per il mondo del calcio semplicemente Giovane, attaccante brasiliano del Verona. Il club azzurro ci prova sul serio come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

"L’idea di portarlo subito a Napoli c’è, ma i limiti del mercato a saldo zero impongono il solito principio di creare lo spazio necessario a inserire un nuovo arrivo: il Verona ha intenzione di cederlo per una ventina di milioni, la concorrenza non manca (Lazio compresa) e dunque bisogna innanzitutto vendere".