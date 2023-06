Accostato al Napoli, Italiano risponde alle voci: "Non le sento e non m'interessano"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle voci che lo vedono accostato a diverse panchine

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle voci che lo vedono accostato a diverse panchine, comprese quella del Napoli, soffermandosi però prima sulla prossima partita: "Purtroppo dobbiamo preparare domani ed essere concentrati, vogliamo aggiungere tre punti contro una squadra difficile contro il Sassuolo. Non possiamo concentrarci solo su Praga. Valuteremo per fare scelte che diano minutaggio a chi è stato lontano per tanto tempo. Il nostro avversario invece prepara il match in santa pace".

Più infastidito o inorgoglito a vedere il suo nome chiacchierato sul mercato?

"Non è né uno stimolo né un orgoglio, ma qualcosa che non sento e che non mi interessa. Sono concentrato solo su giocarmi queste ultime due partite così importanti per tutti. Penso solo al bene della squadra e non sono disturbato".