Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: Out Calafiori. Palladino conferma Zerbin

Nelle ultime dieci partite il Bologna ha realizzato 25 punti, frutto di 8 vittorie, una sconfitta e un pareggio. E il pari è arrivato proprio nell'ultima giornata, a Frosinone. Così i rossoblù ora vogliono tornare a correre veloci verso un posto nella prossima Champions League. Per farlo bisognerà battere il Monza, reduce invece dalla sconfitta contro il Napoli e ora più lontano dalla zona-Europa.

Sono note le formazioni ufficiali. Thiago Motta sceglie Urbanski in attacco e non Ndoye, insieme a Orsolini e Ferguson alle spalle di Zirkzee. In difesa Calafiori, diffidato, viene lasciato in panchina: titolare la coppia Lucumì-Beukema. Kristiansen a sinistra vince il ballottaggio con Lykogiannis, mentre in mediana accanto a Freuler spazio al connazionale Aebischer.

Raffaele Palladino, dal canto suo, conferma il 4-2-3-1 con Colpani e Zerbin larghi davanti e Pessina alle spalle di Djuric. Out quindi Valentin Carboni. In mediana c'è Akpa Akpro insieme a Bondo per avere maggiore sostanza. Confermata in toto la difesa vista la settimana scorsa contro il Napoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric