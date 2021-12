Caso plusvalenze Juve, altro avviso di garanzia: salgono a 7 i dirigenti indagati

Prosegue l'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus. Domani inizierà una nuova settimana di indagini per il pool di pm Ciro Santoriello, Marco Gianoglio e Mario Bendoni. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sono sette i dirigenti coinvolti. In ordine di tempo, l’ultimo raggiunto dall’avviso di garanzia è l’avvocato Cesare Gabasio, capo dell’ufficio legale del club bianconero da meno di un anno.