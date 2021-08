Chelsea, c'è enorme fretta per Lukaku: vuole acquistarlo prima di una settimana

Una volta emersa, la trattativa fra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku sta viaggiando in maniera spedita. Tanto che, in un senso o nell'altro, tutto lascia pensare che la questione verrà risolta a stretto giro di posta. La speranza del Chelsea, spiega L'Interista, è quella di definire l'operazione entro pochi giorni per mettere subito Lukaku a disposizione di Tuchel ed averlo così a disposizione per la Supercoppa Europea contro il Villarreal in programma mercoledì 11 agosto al Windsor Park di Belfast.