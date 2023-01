Coppa Italia, la Roma batte di misura il Genoa: ai quarti sfiderà vincente di Napoli-Cremonese

Paulo Dybala risolve ancora una volta i problemi della Roma.

Paulo Dybala risolve ancora una volta i problemi della Roma . L’argentino, entrato durante l'intervallo al posto di capitan Pellegrini, porta la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Napoli-Cremonese. A farne le spese è il buon Genoa di mister Gilardino, ben disposto in campo e mai rinunciatario in fase di costruzione dal basso.

La Roma crea, ma la traversa ferma Pellegrini

A fare la partita, come prevedibile, è subito la compagine di casa. Piena zeppa di titolari, con la piacevole sorpresa Bove in mezzo al campo, la Roma parte forte e cerca l'imbucata in profondità riuscendo spesso ad arrivare al tiro in porta. La prima parata degna di nota si vede al 21', quando l'ottimo Martinez respinge in corner un tiro a incrociare di Abraham. La palla gol più nitida arriva appena 12 minuti più tardi, quando un cross basso di Matic trova la conclusione di prima intenzione di capitan Pellegrini, con la sfera che si stampa direttamente sul palo. Dinanzi ai 60.000 dell'Olimpico la formazione giallorossa mostra tanta voglia e idee chiare, mantenendo il possesso palla fino all'intervallo contro un Genoa che non rinuncia però all'uscita dal basso e al contropiede. Come nel caso del tiro al lato di Yalcin da ottima posizione, pericolosissimo ma impreciso al minuto 34, dopo una perfetta manovra corale dei rossoblù.

Dybala entra e risolve la contesa

E alla fine arriva Paulo. Ci pensa il solito Dybala a sbloccare la gara dell'Olimpico al minuto 64. Entrato durante l'intervallo al posto di capitan Pellegrini, l'argentino prima impegna Martinez con una conclusione dai 20 metri al 52' e poi decide l'incontro con una giocata individuale che lo vede saltare tre uomini in velocità prima di trafiggere lo stesso portiere del Grifone al 64'. La girandola di sostituzioni, col nuovo "esordio" di Criscito in maglia rossoblù o il ritorno all'Olimpico da avversario del grande ex Strootman, non cambia il copione del match e la Roma amministra bene il risultato a favore fino al triplice fischio finale. Missione compiuta: i giallorossi sono ai quarti di finale di Coppa Italia.