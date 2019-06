Da Torino: "Lo spogliatoio della Juve vota Sarri: gli italiani contenti del suo arrivo"

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la rosa della Juventus accoglierà bene il nuovo allenatore Maurizio Sarri al primo giorno di raduno. In molti lo ricordano come un avversario stimato e ostico da affrontare e, valutandone la professionalità e non il personaggio, ritengono che l'anno in Inghilterra possa averlo passato al vaglio di un vero e proprio esame di maturità. Gli italiani sono tra i più entusiasti, ma tutti i giocatori sono contenti del suo arrivo anche perché pensano che il suo gioco offensivo possa valorizzare i tanti giocatori tecnici già presenti in bianconero.