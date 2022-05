Duro faccia a faccia tra Allegri e la panchina dell'Inter: il tecnico rischia il rosso

Negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia dopo il gol del 2-2 dell'Inter sbotta Massimiliano Allegri.

Negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia dopo il gol del 2-2 dell'Inter sbotta Massimiliano Allegri. Dopo un intervento in area della Juventus di Lautaro Martinez su Chiellini, a bordo campo il tecnico bianconero si è innervosito con la panchina dell'Inter tanto da entrare nell'area tecnico nerazzurra. Faccia a faccia durissimo con Farris e alcuni componenti, è intervenuto Pinsoglio per portar via Allegri, ammonito da Valeri.