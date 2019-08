Fiorentina in difficoltà per l'attacco: dopo i problemi per De Paul sfuma anche Suso

Dopo un'estate di voci, incontri e possibili richieste di mercato tra cui quelle della Fiorentina, Suso sembra destinato a restare al Milan. Tuttosport oggi in edicola parla dello spagnolo e sottolinea come Giampaolo abbia ribadito in più occasioni di considerare l'ex Liverpool centrale nel progetto. Ha vinto dunque l'allenatore abruzzese che tanto ha spinto per la permanenza del numero 8, e ora si parla addirittura di possibile rinnovo. Per la Fiorentina potrebbe trattarsi dell'ennesima beffa dopo le difficoltà per De Paul.