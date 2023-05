Fiorentina-Inter di Coppa Italia, sold out e record di incassi: tra i precedenti la finale Juve-Napoli è 5ª

Calcio e Finanza ha stilato quelle che erano le gare di Coppa Italia che avevano fatto registrare gli incassi più alti.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha annunciato il sold out e il record di incassi per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Calcio e Finanza ha stilato quelle che erano le gare di Coppa Italia che avevano fatto registrare gli incassi più alti, in attesa di conoscere la cifra della gara di domani.

Finale 2022: Inter-Juventus, 67.944 spettatori e incasso da 5,15 milioni di euro;

Semifinale 2023: Inter-Juventus, 75.491 spettatori e incasso da 4,3 milioni di euro;

Semifinale 2022: Inter-Milan, 74.508 spettatori e incasso da 4,15 milioni di euro;

Finale 2016: Milan-Juventus, 66.555 spettatori e incasso da 3,92 milioni di euro;

Finale 2012: Juventus-Napoli, 61.803 spettatori e incasso da 3,87 milioni;

Finale 2018: Juventus-Milan, 64.983 spettatori e incasso da 3,81 milioni;

Finale 2017: Juventus-Lazio, 64.098 spettatori e incasso da 3,48 milioni;

Semifinale 2020: Milan-Juventus, 72.738 spettatori e incasso da 3,14 milioni.