Gli episodi salvano il Milan: un Empoli sprecone battuto solo al 94’

Al Castellani il Mialn batte 3-1 l'Empoli.

Al Castellani il Mialn batte 3-1 l'Empoli. Nel primo tempo diverse occasioni da gol per gli ospiti, Vicario protagonista ancora una volta in un paio di occasioni e rossoneri in generale poco cattivi sotto porta. Non bastassero le difficoltà, si fanno male due giocatori: Saelemaekers e Calabria. E per quest'ultimo il problema non sembra lieve. Al 36' episodio da Var nell'area di rigore del Milan: Haas calcia dal limite, sul suo destro devia con la mano Ballo-Touré ma la posizione del braccio del difensore viene ritenuta non punibile. Nella ripresa ancora un infortunio muscolare per il Milan, anche Kjaer è costretto ad uscire. Dopo gli ultimi cambi di Pioli l'Empoli si mangia un gol con Bajrami, che a tu per tu con Tatarusanu calcia debole e troppe centrale. Passano 5' e il Milan sblocca il match al 79' con Rebic: la difesa dell'Empoli dimentica completamente solo Leao su rimessa laterale, assist dopo un rimpallo per il croato che sotto porta non sbaglia. Rocambolesco finale: l'Empoli trova il pareggio al 92' con Bajrami che si fa perdonare con una magistrale punizione. Passa 1' e il Milan trova l'incredibile gol vittoria con Ballo-Tourè, poi all'ultimo secondo in contropiede arriva anche il gol di Leao per il definitivo 3-1.