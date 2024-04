Da Caprile a Cheddira: tutti i giocatori che a giugno tornano a Napoli (per restarci?)

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui giocatori che a giugno torneranno dai prestiti

© foto di www.imagephotoagency.it

"Caprile è reduce da un’ottima annata ad Empoli in prestito e sarà valutato la prossima estate al pari di Cheddira, che a Frosinone ha segnato sei gol. Entrambi sono stati acquistati la scorsa estate dal Bari. Rientreranno dai rispettivi prestiti anche Zanoli, ora alla Salernitana, e Zerbin, nuovo titolare a sinistra nel Monza di Palladino. Senza dimenticare il talentuoso Popovic, serbo di anni 18 sbarcato in Italia solo a gennaio e girato proprio al Monza dato che il Napoli non aveva slot liberi per gli extracomunitari".