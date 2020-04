Hellas Verona, Kumbulla: "Sogno la Champions, Chiellini il mio idolo. Su Juric..."

Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona accostato anche al Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera: "Sono molto serio, è vero, ma solo quando serve. So anche divertirmi. Mio papà e il mister penso intendano semplicemente dire che sono maturo per l’età che ho. Idolo Chiellini? Sì. Ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo. Attaccante più forte sfidato? Dybala, un funambolo. Sogno? Giocare in Champions".

JURIC - "Trasmette molto bene le sue idee: sa quando c’è da caricare la squadra e quando c’è bisogno di allentare la presa. Lo ringrazierò sempre per la fiducia che mi ha dato, al pari del direttore sportivo Toni D’Amico, che è stato il primo a credere in me, anche nei momenti difficili che ho attraversato. Da me il furore agonistico, che magari sapevo di avere, ma che forse nell’ultimo anno avevo un po’ smarrito…".