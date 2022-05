Tmw - Bernardeschi saluta la Juventus: è in scadenza e non ci sarà il rinnovo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le parti hanno infatti deciso di non rinnovare il contratto di comune accordo

Decisione presa in casa Juventus sul futuro di Federico Bernardeschi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le parti hanno infatti deciso di non rinnovare il contratto di comune accordo, con il giocatore che si libererà dunque a parametro zero al termine della stagione e sarà libero di firmare per un nuovo club.