Tmw - L'importanza dei soldi Champions: ora il Milan è più vicino al (caro) rinnovo di Leao

Ora la palla tocca a Leao che può firmare oppure no, ma resta da capire qual è la sua intenzione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Ci sono due clamorose novità per il rinnovo di Leao con il Milan. La prima, ed è un cambio di marcia probabilmente dovuto al passaggio del turno in Champions League, è che i rossoneri sono disposti a pagare la salatissima multa che deve allo Sporting. Fino a due giorni fa non c'era la possibilità, ma il maxi incasso contro il Tottenham unito al passaggio del turno - e a un altro maxi incasso per San Siro, quindi - ha fatto cambiare idea. Leao deve pagare con il Lille (responsabile in solido) una multa da 19,5 milioni e la possibilità di estinguere il proprio debito, per cui ora c'è un pignoramento di un quinto dello stipendio, può essere un incentivo molto interessante per il portoghese.