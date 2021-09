Il Cagliari pensa al dopo Semplici: Mazzarri in pole per sostituirlo

Dopo l’esonero di Di Francesco dall’Hellas Verona, in Serie A è salata anche la panchina del Cagliari. Mister Leonardo Semplici non è più l’allenatore dei sardi. Ora la società del presidente Giulini sta vagliando tutte le opzioni per la panchina. Stando a quanto riferito da Sky Sport in pole c’è l’ex Napoli Walter Mazzarri. Le prossime ore saranno decisive ma la candidatura di Mazzarri adesso sta prendendo sempre più quota rispetto a quelle relative a Iachini, Lopez e Liverani. Entro la serata dovrebbe arrivare la decisione definitiva.