Il tifo incondizionato dell'Atalanta: già 12mila abbonamenti, presto lo stop per la capienza

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ben 1.078 abbonati entro tre ore dall’apertura della fase libera, la quarta della campagna 2022-2023 “Forza Atalanta, sempre!”, e che porta il totale delle tessere emesse a quota 11.638. E' l'esempio che arriva da Bergamo: nonostante la delusione per l'ultima stagione ed un mercato decisamente a rilento, i posti disponibili per chi si vuole tesserare alle partite casalinghe del campionato alle porte potrebbero esaurirsi nel giro di una settimana. Non si potrà andare oltre quota 15.800: il resto è il minimo da garantire a tifosi ospiti, sponsor e partner, sia dell’Atalanta stessa che della Lega di Serie A.