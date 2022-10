Inter in crisi, ma il club conferma Inzaghi: smentiti contatti con tre allenatori

Avanti con Simone Inzaghi. L'Inter per ora non sta prendendo in considerazione la sostituzione dell'attuale allenatore.

Avanti con Simone Inzaghi. L'Inter per ora non sta prendendo in considerazione la sostituzione dell'attuale allenatore: gli ha chiesto una svolta, ma non sta già ponderando nomi per sostituirlo qualora domani dovesse arrivare un nuovo risultato negativo. Ecco perché, scrive il quotidiano 'La Stampa', nelle ultime ore sono stati smentiti i contatti con Paulo Sousa e Dejan Stankovic, così come è stata smentita l'ipotesi di una promozione di Cristian Chivu.