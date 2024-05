Moratti: "ADL deve stare tranquillo, ha tutte le possibilità di ricostruire un nuovo progetto"

"Se il Governo interviene su una vicenda come quella della Covisoc e dell’eventuale agenzia allora evidentemente c’è qualcosa da correggere".

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della battuta di Cristiano Giuntoli sul 5 maggio ("sempre un piacere ricordarlo"), toccando anche il tema dell'agenzia governativa per i conti del calcio: "Che cattivo Giuntoli (ride ndr). Io la ricordo come una giornata molto brutta, quindi faccio finta di niente".

Sull'Agenzia del Governo: "Se il Governo interviene su una vicenda come quella della Covisoc e dell’eventuale agenzia allora evidentemente c’è qualcosa da correggere, ma la ritengo una vicenda brutta".

Infine sulla deludente stagione del Napoli: "In questo momento il Napoli è in seria difficoltà, ma De Laurentiis deve stare tranquillo. Non è riuscito a gestire il successo dell’anno scorso ma ha tutte le possibilità di ricostruire un nuovo progetto altrettanto importante".