Juventus, Allegri perde due pezzi: infortuni per Chiesa e McKennie

Nel corso di Juventus-Atalanta Massimiliano Allegri ha perso prima Federico Chiesa e poi Weston McKennie per infortunio. Come appreso da TMW, per l'esterno della Nazionale si tratta di un problema al flessore della gamba sinistra, mentre il centrocampista statunitense è andato k.o. a causa di una distorsione al ginocchio. Nella giornata di domani i due bianconeri svolgeranno gli esami strumentali del caso.