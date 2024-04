L'Inter mata un Toro in dieci: parte la festa a San Siro

L'Inter festeggia lo scudetto battendo 2-0 il Torino nel lunch match della 34ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter festeggia lo scudetto battendo 2-0 il Torino nel lunch match della 34ª giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo di festa sugli spalti, la storia della partita cambia due minuti dopo l'inizio del secondo tempo: Tameze stende Mkhitaryan lanciato in porta. L'arbitro Ferrieri Caputi ravvisa il giallo, il VAR la richiama al monitor e rivede la decisione: Toro in dieci per quasi tutta la ripresa e gli effetti si sentono subito. Barella ruba allo sciagurato Lazaro un pallone che arriva, tramite Mkhitaryan, a Calhanoglu: destro secco e nulla da fare per il portiere granata. Altri tre minuti e arriva pure il raddoppio: Lovato stende Thuram in area, zero dubbi. Dal dischetto va lo stesso Calhanoglu, dopo aver inutilmente provato a offrire il pallone al capitano Lautaro. Battuta perfetta e il raddoppio stende il Torino, dando il via alla girandola dei cambi.