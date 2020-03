Lady Dybala sul Coronavirus: "Il 31 marzo ci faranno un altro tampone. Siamo stati male..."

Paulo Dybala è stato uno dei giocatori della Juventus a risultare positivo al Coronavirus. Con lui anche Oriana Sabatini, la sua dolce metà, che ai media argentini, esattamente a La100, racconta cos'hanno provato entrambi nei giorni scorsi: “Siamo stati abbastanza male, ora per fortuna va meglio. La sensazione è quella che hai quando sta per insorgere l’influenza, fa male tutto il corpo, ti senti stanco. La febbre l’ho sempre misurata e non l’avevo. I miei polmoni emettevano un rumore che non era normale, quindi Paulo ha iniziato a sentirsi male. Gli stessi sintomi dell’influenza. I medici ci hanno detto che il 31 marzo ci faranno il tampone, intanto ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine".