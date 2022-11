Lazio, Immobile vince il Premio Scopigno: miglior giocatore della Serie A 2021-22

Ciro Immobile ha conquistato un nuovo riconoscimento: l'attaccante biancoceleste ha vinto il Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della Serie A 2021-22.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile ha conquistato un nuovo riconoscimento. Come già noto e come comunicato dalla Lazio sul proprio profilo Twitter, l'attaccante biancoceleste ha vinto il Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della Serie A 2021-22.

La Giuria ha spiegato che "per la terza volta Immobile si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento. Il bomber della Lazio sta facendo collezione di trofei, più volte re del gol in Italia e con i biancocelesti. Il tutto unito ad una classe indiscutibile e a un umiltà che lo rendono uno dei simboli più rappresentativi del nostro calcio".