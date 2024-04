Dazn - David, il Milan è davanti al Napoli: c'è stato un altro incontro con l'agente

GIOVANILI PRIMAVERA, SHOW ALLA SALERNITANA: 5 GOL E PLAY-OFF PIÙ VICINI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A ALLEGRI VIA DALLA JUVE? MA LUI NON VUOLE RINUNCIARE A UN EURO: COSTERÀ 20MLN L'ESONERO Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola spiega che Massimiliano Allegri ha capito che l'intenzione della Juventus è quella di ripartire da un nuovo progetto Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola spiega che Massimiliano Allegri ha capito che l'intenzione della Juventus è quella di ripartire da un nuovo progetto