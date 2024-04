Lazio, Lotito su Mancini: "Uno di noi non l'avrebbe fatto. Vi sembra congrua la sanzione?"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della discussa questione Gianluca Mancini

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della discussa questione Gianluca Mancini, col difensore della Roma che si era reso protagonista di un'esultanza giudicata eccessiva sotto la curva giallorossa dopo il derby vinto contro i biancocelesti nel pomeriggio di sabato, con le immagini che sono poi state studiate e valutate dalla Procura Federale della FIGC. L'occasione è la presentazione di Euro2024 in Germania a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco in Italia Hans-Dieter Lucas.

"Il gesto fatto da Mancini non lo avrebbe mai fatto un giocatore della Lazio, il comportamento dei nostri giocatori è completamente diverso da quello delle altre squadre", ha affermato il numero uno biancoceleste in prima battuta.

Quindi un passaggio sulle sanzioni per il calciatore previste dal Giudice Sportivo dopo l'indagine della Procura Federale, col difensore giallorosso che è stato sanzionato solo con una multa da 5mila euro senza ulteriori squalifiche di campo, fatto che ha fatto storcere il naso a molti addetti ai lavori: "Secondo voi, è una sanzione congrua? Rispetta i valori dello sport? Ognuno di noi è in grado di giudicare. Noi non possiamo che attenerci a quello che il giudice ha deciso, solo questo posso fare", ha chiosato il presidente della Lazio in tono piuttosto polemico.