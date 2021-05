Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Muriqi titolare. Sanabria-Belotti dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Torino, recupero della sesta giornata di ritorno, inizialmente programmata per martedì 2 marzo. Il Torino è alla ricerca del punto della matematica salvezza in Serie A. Simone Inzaghi schiera Muriqi in attacco al fianco di Immobile mentre Akpa-Akpro sostituirà Milinkovic-Savic in mezzo al campo al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto. In difesa davanti a Strakosha linea a tre con Marusic, Luiz Felipe e Radu mentre sulle fasce spazio a Lazzari e Fares. Risponde il Toro con la formazione migliore: in difesa davanti a Sirigu ci sono Izzo, Nkoulou e Bremer con Singo e Ansaldi sulle corsie. In mezzo al campo giocano Rincon, Mandragora e Lukic con Belotti e Sanabria a formare il tandem offensivo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti