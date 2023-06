Le ultime sul valzer degli allenatori in Serie A: dietrofront di due big, restano dove sono?

TuttoNapoli.net

"Io resto qui". José Mourinho dopo l'ultima gara di campionato contro lo Spezia ha rassicurato i tifosi della Roma sulla sua permanenza. Non c'è stato un vero e proprio confronto con la famiglia Friedkin dopo i suoi attacchi nel post-finale di Europa League, ma vista anche l'assenza di offerte dalle big europee la percentuale di una sua permanenza è in netta risalita.

Dovrebbe restare dov'è anche Gian Piero Gasperini. In settimana nuovo confronto con la proprietà ma al momento solo una chiamata della Juventus potrebbe sparigliare le carte e portare alla rottura con l'Atalanta dopo sette anni. Certo della conferma Simone Inzaghi all'Inter, così come Maurizio Sarri alla Lazio. Percentuale altissima anche per Stefano Pioli, nonostante un campionato non all'altezza delle aspettative.

Il valzer delle panchine ruoterà quasi interamente attorno alle decisioni di Aurelio De Laurentiis e John Elkann. Da un lato il presidente del Napoli deve scegliere l'erede di Luciano Spalletti (in corsa anche Vincenzo Italiano e Thiago Motta), dall'altro il CEO di Exor avrà l'ultima parola sul destino di Massimiliano Allegri.

Alessio Dionisi, Raffaele Palladino e Andrea Sottil hanno già sottoscritto i rinnovi rispettivamente con Sassuolo, Monza e Udinese. Ivan Juric ha comunicato a Cairo che resterà alla guida del Torino per la terza stagione di fila, Paolo Zanetti gode della piena fiducia dell'Empoli. Le neopromosse Frosinone e Genoa proseguiranno il loro cammino con Grosso e Gilardino. Semplici e Zaffaroni, invece, si giocheranno tutto domenica prossima nello spareggio salvezza. Infine Marco Baroni: nonostante la salvezza del Lecce la sua permanenza non è scontata. Servirà un confronto coi vertici del club.

SERIE A, PERCENTUALI DI CONFERMA PER LA SERIE A 2023/24

Napoli - Luciano Spalletti 0%

Lazio - Maurizio Sarri 100%

Inter - Simone Inzaghi 100%

Milan - Stefano Pioli 90%

Atalanta - Gian Piero Gasperini 60%

Roma - José Mourinho 80%

Juventus - Massimiliano Allegri 50%

Torino - Ivan Juric 100%

Fiorentina - Vincenzo Italiano 50%

Monza - Raffaele Palladino 100%

Bologna - Thiago Motta 50%

Udinese - Andrea Sottil 100%

Sassuolo - Alessio Dionisi 100%

Empoli - Paolo Zanetti 90%

Salernitana - Paulo Sousa 100%

Lecce - Marco Baroni 60%

Spezia - Leonardo Semplici 50%

Hellas Verona - Marco Zaffaroni 30%

Frosinone - Fabio Grosso 90%

Genoa - Alberto Gilardino 100%