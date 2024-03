Milan, Giroud polemico sul VAR: "Mi dà fastidio, vorrei ritrovare spontaneità"

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a Canal Plus toccando diversi temi legati all'attualità del mondo rossonero e del calcio in generale

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a Canal Plus toccando diversi temi legati all'attualità del mondo rossonero e del calcio in generale: "Cosa cambierei nel calcio attuale? Perdonatemi l'espressione, quello che mi dà un po' fastidio è il VAR . Già ci vuole tempo, ti fanno aspettare e si riesce ancora a sbagliare. Vorrei che trovassimo un modo giusto per ritrovare un po' di spontaneità".

Quindi una candidatura per le prossime Olimpiadi come fuori quota: "Non voglio prendere il posto dell'allenatore Henry. Ma penso che se i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23 fossimo io, Griezmann e Mbappè, potrebbe essere una buona idea. Ma sarà possibile? Questa è un'altra questione".