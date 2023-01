Milan-Inter, le formazioni ufficiali della Supercoppa: tornano Tonali e Barella

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana a Ryad tra i campioni d'Italia in carica e i detentori della Coppa Italia.

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana a Ryad tra i campioni d'Italia in carica e i detentori della Coppa Italia. Per il derby di Milano è alla terza finale della sua storia Nei due precedenti ha prevalso il Diavolo, che vorrà mantenere la tradizione, mentre i nerazzurri provano a sovvertirla. Fischio d'inizio alle 20 ore italiane, affidato all'arbitro Fabio Maresca. Di seguito le formazioni ufficiali.

Stefano Pioli preferisce Kjaer a Kalulu in difesa. Messias in trequarti con Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Torna titolare Tonali, squalificato a Lecce. Simone Inzaghi ritrova Barella dal primo minuto ed è questa l'unica novità rispetto all'undici di partenza che ha battuto il Verona. Dzeko-Lautaro davanti, in panchina c'è Lukaku così come Brozovic e Handanovic che però non sono a tutti gli effetti a disposizione.